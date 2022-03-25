عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير الجماهير المغربية بكينشاسا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعبئة كبيرة و مجهودات جبارة تبذلها سفارة المغرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جندت كل عناصرها و إمكانياتها بإشراف مباشر من السفير المغربي رشيد أكاسيم.

و لتسهيل مأمورية تنقل الجماهير العريضة التي ستؤازر أسود الأطلس، تم تخصيص عشر طائرات حطت هذا الصباح في مطار نجيلي الدولي بكينشاسا و تحمل على متنها قرابة ألفي مناصر مغربي قدموا من مختلف ربوع المملكة.

و وفرت السفارة المغربية في كينشاسا خمسين حافلة من الطراز الجيد تم تأجيرها من إحدى شركات النقل بالكونغو الديمقراطية، و ستقوم بنقل الجماهير المغربية من المطار نحو الملعب و ستنتظرهم ببوابات ملعب الشهداء لإعادة نقلهم صوب المطار بعد صافرة نهاية المباراة.

كما تكلفت السفارة من خلال فرق خاصة تم إحداثها بتوفير كل الظروف و المستلزمات التي ستسهل عملية تنقل الجماهير للملعب، من حيث التغذية و توفير مياه الشرب المعدنية و النقل لي أحسن الظروف.

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