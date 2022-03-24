للمرة الثانية تواليا.. إيطاليا خارج المونديال بهدف قاتل

هبة بريس _ متابعة

ستغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا، وذلك بعدما صدمتها مقدونيا الشمالية بفوز قاتل 1-صفر الخميس على أرضها في باليرمو، فيما بلغت البرتغال نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزها على ضيفتها تركيا 3-1 في بورتو.

وبعدما عاشوا قبل أربعة أعوام خيبة الغياب عن النهائيات العالمية لأول مرة منذ 60 عاما، تفاءل الإيطاليون مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني لاسيما بعد فوزهم بكأس أوروبا الصيف الماضي، لكن المفاجأة تحققت الخميس على يد مقدونيا الشمالية بهدف سجله ألكسندر ترايكوفسكي في الوقت القاتل (2+90)، ليمنح بلاده بطاقة نهائي المسار حيث تلتقي الثلاثاء ضد البرتغال في بورتو.

وتمكنت البرتغال من الفوز على ضيفتها تركيا 3-1 الخميس في بورتو.

وسجل اوتافيو (15) وديوغو جوتا (42) وماتيوش لويش (90+4) أهداف البرتغال، وبراق يلماظ (65) هدف تركيا الوحيد، علما بأنه أهدر ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 85.

وضربت البرتغال موعدا الثلاثاء في نهائي المسار مع مقدونيا الشمالية التي حققت مفاجأة مدوية بإلحاقها الهزيمة بإيطاليا في عقر دار الأخيرة 1-صفر في الوقت بدل الضائع لتحرمها من المشاركة في النهائيات للمرة الثانية تواليا

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