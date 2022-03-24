سايس: “لا تهمنا الاستفزازات وخا نبدلو حوايجنا في المدرجات غنجيبو التأهل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش ندوة صحافية بكينشاسا يوما قبل موعد المباراة الحاسمة عن ذهاب مبارتي السد المؤهلة للمونديال القطري ، و كان برفقته قائد الأسود رومان غانم سايس.

عميد المنتخب المغربي و في رده على أسئلة الصحافيين بخصوص المضايقات التي تعرضت لها بعثة الأسود و قبل ذلك بعض الأندية المغربية التي لعبت في كينشاسا و حرمت من مستودعات الملابس، قال بأن التركيز كله منصب على ما سيدور داخل المستطيل الأخضر و ليس خارجه.

و قال سايس: “لسنا مهتمين بما يقع خارج الملعب، سمعنا بعض الكلام و شاهدنا بعض الأمور، لكن لا نعير للأمر اهتماما، و لو وصل الأمر حد تغيير ملابسنا بمدرجات الملعب عوض المستودعات فما يهمنا هو التأهل للمونديال.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10