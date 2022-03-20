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روسيا تعترف للمرة الثانية باستخدام صواريخ “الخنجر” في أوكرانيا

2022-03-20 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أكدت روسيا، الأحد، لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا، هذه المرة لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه “تم تدمير مخزون كبير من الوقود بصواريخ كاليبر التي تم إطلاقها من بحر قزوين، وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينجال (الخنجر بالروسية) من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم”. ولم تحدد تاريخ الضربة، بحسب فرانس برس.

وتنتمي صواريخ “كينجال” البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع “زيركون” لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا يقول عنها بوتين إنها “لا تقهر”.

وأجريت تجارب ناجحة على صواريخ “كينجال” عام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجهز طائرات حربية من طراز “ميغ-31” بصواريخ كهذه

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