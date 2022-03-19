نزال “الثأر” بدر هاري يواجه البولندي جوسيك مساء السبت في أمسية “Glory80”

هبة بريس - رياضة

يواجه البطل المغربي ، بدر هاري ، اليوم السبت 19 مارس الجاري البولندي أركاديوس جوسيك، الذي أسقطه بالضربة القاضية في وقت سابق ضمن منافسات منظمة “غلوري“ للكيك بوكسينغ.

ويلتقي بدر هاري بالملاكم البولندي، أركاديوس جوسيك، في “نزال الثأر”، بعد سقوط المغربي على يد منافسه في نزالهما السابق على حلبة “روتردام”، في 4 شتنبر 2021.

من جانبه سيلاقي البطل المغربي جمال بن صديق خصمه الهولندي ليفي ريخترز.

ومن المقرر أن يتم نقل الأمسية المذكورة فقط على gloryfights.com انطلاقة من الثامنة مساء.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8