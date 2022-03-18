منتخب عموتة يعمود للمنافسة باستدعاء تسع لاعبين من الوداد و الرجاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الاقصاء من البطولة العربية الأخيرة التي احتضنتها ملاعب قطر، عاد المنتخب المحلي لأجواء المنافسات من خلال معسكر إعدادي يقوده الإطار الحسين عموتة.

و أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيدخل في الفترة المتراوحة ما بين 21 و29 مارس 2022 تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ولهذا الغرض، وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة إلى 26 لاعبا، تسعة منهم يمارسون بقطبي البيضاء و الحديث عن الوداد و الرجاء.

و حسب القائمة المعلنة، فيتواجد كل من الهدهدوي و أحداد و الناهيري و مدكور و العرجون من الرجاء، و الجعدي و الحسوني و العملود و داري من الوداد، ثم الناجي و الموساوي و الركراكي من نهضة بركان.

و تضم اللائحة كذلك ثلاثي اتحاد طنجة و هم المجهد و اعراب و اجروتن، ثم خماسي الجيش خافي و الشيبي و لكرد و النفاتي و سليم، و خفيفي من وجدة، و المفتول من الجديدة و بوهرة و أجراي من المغرب الفاسي و بنعبيد من الفتح و لقرع من المحمدية.

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