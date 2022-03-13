إقلاع أول رحلة مباشرة من المغرب إلى إسرائيل

2022-03-13 / 5:16 مساءً
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هبة بريس

أقلعت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية، الأحد، من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة متوجهة إلى تل أبيب، في أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد 15 شهرا من تطبيع العلاقات بين البلدين

وأوضح مصدر في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أن الطائرة أقلعت الأحد، عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وقالت شركة الطيران في بيان، إن الطائرة تقل خصوصا “وفدا من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من عالم الثقافة”.

وأضاف البيان أن إطلاق هذا الخط للرحلات الجوية بين اسرائيل والمغرب يهدف إلى “تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة”.

وكان من المقرر افتتاح هذا الخط أواخر العام الماضي. لكنه تأخر مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19

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