المغرب يمنح رجال الأعمال الموريتانيين تأشيرة دخول سنتين

2022-03-09 / 7:37 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قررت السفارة المغربية في موريتانيا، منح جميع المنتسبين للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، تأشيرة سنتين متعددة الدخول إلى المغرب ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء ( الرسمية) إن هذا القرار سيمثل خطوة مهمة لتأمين انسيابية التنقل وتوطيد التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين .

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، مع السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار.

وقدم رئيس الاتحاد خلال اللقاء المذكور عرضا حول جهود اتحاد أرباب العمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي وتدعيم مجالات الاستثمار، وفق ما أورد الوكالة الرسمية.

وأورد المصدر ذاته أن السفير المغربي، أكد على أهمية تنويع وتوسيع دائرة التبادل التجاري وإقامة الشراكات البناءة بين الفاعلين بالقطاعات الخاصة بالبلدين.

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