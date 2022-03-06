لأول مرة.. منتخب “الكاراطي” المغربي في دورة مع نظيره الإسرائيلي

هبة بريس _ الرباط

يشارك منتخب “الكاراتي” المغربي في دورة مع نظيره فريق الكاراتي الإسرائيلي، للمرة الأولى بين البلدين.

وأفادت إسرائيل بالعربية، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأنه للمرة الأولى بين البلدين، يشارك منتخب الكاراتي المغربي في دورة مع فريق الكاراتيه الإسرائيلي،، بدعوى زرع السلام في نفوس الشباب عبر الرياضة.

ونقلت وزارة الخارجية على لسان المدير العام للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكاراتيه، سعيد الشراط، أنه تم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الاتحاد الإسرائيلي للكاراتيه.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس السبت، أن وفدا من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب نهاية الأسبوع الثاني من مارس الجاري لتوقيع اتفاقيات اقتصادية.

وحسب تصريحات نقلها موقع i24 عن مصدر خاص، تبدأ الزيارة في 13 مارس وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح المصدر أن الوفد سيزور إسرائيل على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وستكون تلك الرحلة بداية انطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء.

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