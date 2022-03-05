بسبب حرب روسيا على أوكرانيا ..”أزمة زيت” تضرب اسبانيا

2022-03-05 / 10:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار الزيت النباتي ، ارتفاعا كبيرا بالأسواق الاسبانية، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي تدخل أسبوعها الثاني على التوالي ، حيث وصل ثمن قنينة زيت من سعة 5 لتر الى ازيد من 10 يورو .

وتطل أزمة جديدة تتعلق بالزيت النباتي لأنّ الموادّ الأولية الخاصة بتصنيع الزيوت في اسبانيا وعدد من الدول الاوروبيةمصدرها الرئيسي السوق الأوكرانية.

وستتأثّر دول عديدة بإمدادات الزيت إليها، إذ تشكّل أوكرانيا أكثر من 60% من إمدادات الزيت النباتي عالمياً. لذلك، فإنّ تأمين الزيت من دول غير أوكرانيا سيكون أصعب، وبطبيعة الحال سعره أعلى.

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