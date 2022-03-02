صناعة السيارات
الصورة من الارشيف

مصنع ضخم لصناعة معدات و مقاعد السيارات يرى النور بالمغرب

2022-03-02 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشرف رياض مزور وزير الصناعة و التجارة على تدشين و افتتاح وحدة صناعية ضخمة تم إحداثها شمال المغرب و بالضبط بمدينة طنجة.

و تم افتتاح مصنع للمجموعة التركية “مارتير فومباك إنترناشيونال” لإنتاج المقاعد والمعدات الداخلية للسيارات بطنجة أوتوموتيف سيتي، بحضور الوزير مزور و عدد من المسؤولين فضلا على ممثلي المجموعة التركية.

هذا المشروع الذي سيعزز التنافسية الصناعية للمملكة في قطاع تصنيع و تجميع السيارات، تم إنجازه باستثمار يفوق 340 مليون درهم، و سيساهم في توفير أزيد من 1150 منصب شغل مباشر.

استثمار يعكس مدى القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية المغربية والتكامل بين المنصتين الصناعيتين المغربية والتركية لإحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة.

كما سيساهم هذا المشروع الصناعي الحديث في تعزيز الاندماج المحلي والارتقاء التكنولوجي لقطاع صناعة السيارات بالمغرب و الذي تعتبر فيه المملكة رائدة إقليميا و قاريا.

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