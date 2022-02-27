الحرب الروسية/ الأوكرانية …هل يدخل المغرب معركة الأمن الغذائي ؟

2022-02-27 / 3:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

من المتوقع ان ترخي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الروابط التجارية الكبيرة التي تجمع المغرب بكييف وموسكو .

إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قال إن “المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل”

وأكد أن “المغرب يستطيع في المقابل تدبير أموره بالاستقلالية الذاتية، حيث أن إنتاج القمح والذرة ممكن شريطة التخطيط الجيد”

وأشار الفينا إلى أن “السوق الروسي كذلك قد يفقده المغرب إذا وقعت مقاطعة دولية”، مضيفا أن “المملكة تمكنت من تحقيق التواجد بالسوق الروسية”، بالمقابل نوه إلى إمكانية إيجاد بديل للسوق الروسية؛ “لكن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المائة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية” _ يقول الفينا لسبونتيك_

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