منتخب أمريكا للسيدات ينجح في استصدار حكم قضائي للمساواة في الأجور مع الذكور

2022-02-23 / 3:27 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

بعد أشهر طويلة من الانتظار، قضت إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بحر هذا الأسبوع بإقرار المساواة في الأجور بين منتخب أمريكا للسيدات و نظيره للذكور.

و نجحت لاعبات منتخب أمريكا في إقناع المحكمة التي رفعن فيها الدعوة القضائية ضد اتحاد الكرة الأمريكي حيث أقرت هيئة الحكم بإقرار المساواة في أجور اللاعبات و اللاعبين على حد سواء.

و حسب منطوق الحكم القضائي، ستتقاضى اللاعبات تعويضا بقيمة 22 مليون دولار، بعد أن تقدمن بدعوى قضائية للحصول على 67 مليون دولار.

كما سيدفع اتحاد الكرة الأمريكي مليوني يورو لصندوق إدخار سيتم تخصيصه لمساعدة اللاعبات عقب اعتزالهن، وكذلك بهدف تطوير الكرة النسائية.

و ناضلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم سيدات منذ حوالي خمس سنوات لإقرار المساواة في الأجور بينهن و بين لاعبي الكرة من الذكور، خاصة أنهن حققن نتائج مبهرة و استطعن تحقيق ألقاب عجز الذكور الأمريكيين عن تحقيقها في عالم المستديرة.

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