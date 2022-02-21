المغرب بطلا لإفريقيا لكرة القدم المدرسية النسوية

2022-02-21 / 10:31 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

توج المنتخب المدرسي لكرة القدم النسوية ببطولة إفريقيا لكرة القدم المدرسية، بعد فوزه في المباراة النهائية مساء يوم الأحد 20 فبراير على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدف لصفر، بعد أن كان منتخبنا المدرسي قد فاز في مباراة نصف النهائي على منتخب البنين بهدفين لهدف، وقبلها في الدور الأول على منتخبي جنوب إفريقيا (1/0) والكونغو الديمقراطية (8/1).

ويعتبر فوز المنتخب المدرسي لكرة القدم النسوية والممثل بفتيات ثانوية عمر بن الخطاب من مدينة الرباط ببطولة إفريقيا والتي إحتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا يومي 19 و20 فبراير 2022، يعتبر ثمرة نجاح للشراكة التي تجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مسارات ومسالك دراسة-رياضة عموما وكرة القدم النسوية خصوصا.

فريق فتيات ثانوية عمر بن الخطاب من مدينة الرباط، والذي مثل المغرب في هذه البطولة القارية الأولى من نوعها والتي كان الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم CAF قد أعلنوا عن إطلاقها من أجل تطوير كرة القدم المدرسية بالقارة، هو فريق مستفيد من برنامج دراسة-رياضة الذي يجمع بين القطاع العام ممثلا في كل من وزارة التربية الوطنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والقطاع الخاص عبر مؤسسة Sports Education Solutions، الرائدة وطنيا في مجال الحلول دراسة-رياضة، وهي مقاولة مواطنة، تعمل على جعل الرياضة رافعة للإدماج المهني ورافعة للتنمية وعلى توفير جميع شروط النجاح والصعود لشباب المملكة خاصة الفتيات.

وتعمل مؤسسة Sports Education Solutions وبشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة التربية الوطنية، على تطوير 12 مركزا لمسارات ومسالك دراسة-رياضة في كرة القدم النسوية على الصعيد الوطني، وهو المشروع الذي يترجم إنخراط مؤسسة Sports Education Solutions في الأهداف الجماعية للدولة لتوفير جميع شروط النجاح والصعود لشباب المملكة خاصة الفتيات.

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