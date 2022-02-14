ارتفاع الودائع لدى البنوك بنسبة 5,2 في المائة متم دجنبر 2021

هبةبريس

سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا، متم دجنبر 2021، بنسبة 5,2 في المائة لتصل إلى 1.061,9 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر استقرت عند 786.4 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة، منها 185.8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 170.4 مليار درهم.

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا، متم دجنبر 2021، ارتفاعا بمقدار أربع نقاط أساس ونقطتين أساس لتصل، على التوالي، إلى 2.19 في المائة و 2.53 في المائة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر تم تحديده في 1,05 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع قدره نقطتين أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة.

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