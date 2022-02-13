العراق.. المحكمة تقضي بعدم أحقية ترشح زيباري لرئاسة البلاد

2022-02-13 / 12:10 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، الحكم بعدم أحقية القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشیار زیباري، في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، واع، عن مراسلها قوله إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.

ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب هم علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، وأشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري”.

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