تقرير: أستراليا تبدي طلبا قويا على منتوجات الصناعة التقليدية المغربية

هبة بريس

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأنه من بين الأسواق التي أبدت طلبا قويا على منتوجات الصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2021، تميزت أستراليا بزيادة قدرها 115 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وأوضح بلاغ للوزارة أن السوق الإفريقية شهدت أيضا نموا ملحوظا، مسجلة معدل تطور بلغ 68 بالمائة، وذلك بالخصوص عبر دولة السنغال التي تستحوذ على نصف الصادرات الموجهة لإفريقيا، تليها نيجيريا (19 بالمائة) ثم جنوب إفريقيا (15 بالمائة) .

وأضاف المصدر ذاته أنه، كذلك الشأن بالنسبة للسوق الأمريكية الشمالية التي سجلت معدل نمو يصل إلى 58 بالمائة، إذ تبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السوق 96 بالمائة مقابل 4 بالمائة لكندا.

أما السوق الأوروبية، التي كان تطورها متواضعا خلال السنوات الأخيرة، فقد استعادت مجددا اهتمامها بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية، حيث سجلت أوروبا زيادة بنسبة 49 بالمائة، أساسها السوقين الإسبانية والفرنسية على وجه الخصوص، اللتين تقدمتا بنسب تطور متتالية بلغت 107 بالمائة و54 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وأشارت الوزارة إلى الأداء الجيد لفئة “بلدان أخرى”، التي سجلت نسبة نمو بلغت 118 بالمائة، من خلال بروز وجهات واعدة مثل نيوزيلندا والصين.

أما على مستوى المساهمة في رقم معاملات التصدير، تضيف الوزارة، فتحتفظ أوروبا بمركزها كأول زبون للصناعة التقليدية المغربية عبر حصة 45 بالمائة، وذلك من خلال السوق الفرنسية خاصة (16 بالمائة)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت مساهمتها 30 بالمائة، تليها البلدان العربية بحصة 13 بالمائة، أحرزتها أساسا عن طريق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر (22 بالمائة و 19 بالمائة و 7 بالمائة كحصص متتالية في السوق العربية).

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