حاليلوزيتش: “لست أحمق لأستبعد لاعبا قد يعطي الإضافة و لو كان إسمه ميسي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن الانتقادات لا ترهبه و لا تخيفه، مضيفا لم أخف من الكلام بعد هزيمة مصر بل فضلت أن تنتقدوني هنا في المغرب و ليس أمام الكاف.

و أوضح المدرب البوسني بأنه مستعد للمواجهة و تلقي الانتقادات لأنه يدرك جيدا أن ما قدمه كان في المستوى لولا بعض الجزيئات الصغيرة التي حسمت الأمور.

و قال وحيد حاليلوزيتش: “أنا لست أحمق لأستبعد لاعبا قد يعطي الإضافة للمنتخب ، لا يمكن ذلك، لقد كنت لاعبا قبل أن أكون مدربا، إذا كان هذا اللاعب سيخلق المشاكل في المجموعة فلن أقبله و لو كان إسمه ميسي”.

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