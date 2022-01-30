FC Porto's Colombian midfielder Luis Diaz celebrates his goal during the Portuguese League football match between FC Porto and Moreirense FC at the Dragao stadium in Porto on September 19, 2021. (Photo by CARMELO ALEN / AFP)

ليفربول يتعاقد مع دياس.. ويعمق الشكوك بشأن صلاح

2022-01-30 / 2:50 مساءً
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هبة بريس_ رياضة

تعاقد ليفربول الإنكليزي، الأحد، مع الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي، مما يزيد الشكوك حول مستقبل الهداف المصري محمد صلاح مع النادي.

ووقع الكولومبي، البالغ من العمر 25 عاماً، عقداً مع “الريدز” حتى ،2027 في صفقة قدرت بـ37.5 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)، مع إمكانية إضافة 12.5 مليون جنيه كمكافآت استناداً الى النتائج.

وقال ليفربول “أكمل نادي ليفربول التوقيع مع لويس دياس من بورتو”، مضيفاً “سينضم الى ليفربول بعد عامين ونصف العام مع بورتو حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفاً”.

ويزيد هذا التعاقد من الشكوك حوى مستقبل صلاح، المتواجد حالياً مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية، إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.

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