جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة
هبة بريس - شفشاون
شهدت جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، اليوم السبت، جريمة بشعة راحت ضحيتها رضيعة.
وحسب مصادر محلية، فتعود تفاصيل الجريمة الى إقدام شخص في الثلاثينيات من عمره على ذبح ابنة شقيقه الرضيعة.
وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تبلغ من العمر 4 أشهر، لافتة أن الجاني يعاني من أمراض عقلية.
هذا وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم توقيف الجاني وفتح تحقيق في الزاقعة.
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23 تعليقات
أظن أنه يتعطى المخدرات والمشروبات الكحولية مما جعله يخرج عن السيطرة؛ وادت به الى ارتكاب هذه الجريمة البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
يجب على الرأي العام ألا يسكت على هذه القضايا.. لأنها تعتبر من قضايا المجتمع التي لحد الان لم يجدوا لها تفسيرا القضاة وكذا الاخصائيين في العلاقات الأسرية التي تحمل في طياتها الكثير من الاسباب… ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام حتى يكون عبرة لغيره ولمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية حتى لا يتعدوا حدود الله …حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…