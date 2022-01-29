جريمة بشعة في شفشاون.. شخص “يذبح” ابنة شقيقه الرضيعة

هبة بريس - شفشاون

شهدت جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، اليوم السبت، جريمة بشعة راحت ضحيتها رضيعة.

وحسب مصادر محلية، فتعود تفاصيل الجريمة الى إقدام شخص في الثلاثينيات من عمره على ذبح ابنة شقيقه الرضيعة.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تبلغ من العمر 4 أشهر، لافتة أن الجاني يعاني من أمراض عقلية.

هذا وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم توقيف الجاني وفتح تحقيق في الزاقعة.

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