95، 7 مليار درهم قيمة ميزانية صندوق تمويل الطرق خلال

هبة بريس _ وكالات

صادق المجلس الإداري لصندوق تمويل الطرق برسم سنة 2022 ، المنعقد اليوم الجمعة ، على برنامج عمل الصندوق وميزانيته برسم العام الجاري، والتي حددت في مبلغ 7،95 مليار درهم.

وكان المجلس الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي ، تحت رئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة ، مناسبة للاطلاع على حصيلة إنجازات الصندوق برسم سنة 2021، والتي تميزت بمواصلة إنجاز البرامج الطرقية كبرنامج عصرنة الشبكة الطرقية والذي بلغت قيمة الالتزامات المتعلقة به 2,2 مليار درهم، وبرنامج الشراكة الذي يهم 74 اتفاقية، حيث بلغت الالتزامات به 12 مليار درهم، منها 6,8 مليار درهم همت إنجاز الطريق السريع تزنيت-الداخلة.

وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء، فإن المجلس نوه بتحسن مؤشرات نجاعة وأداء صندوق تمويل الطرق للمهام المنوطة به.

وتدارس الاجتماع ، من جهة أخرى ، برنامج عمل الصندوق لفترة 2022-2024، وبرنامج العمل وميزانية 2022، وكذا الدراسات ومهمات التدقيق المسطرة برسم هذه السنة.

وقد عقد المجلس الإداري طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-04-11 فاتح ربيع الأول 1425 الموافق ل21 أبريل 2004، بتنفيذ القانون رقم 75-03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق.

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