الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 6,1 في المائة

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة مع متم نونبر 2021، مقابل انخفاض نسبته 4,2 في المائة سنة قبل ذلك.

وعزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية لشهر يناير 2022، هذا الأداء إلى تعزيز الإنتاج الخاص (زائد 2ر6 في المائة)، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 1ر10 في المائة)، والطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 (زائد 7ر4 في المائة)، مشيرة إلى أنه، مقارنة بمستواه ما قبل الأزمة، فإن هذا الإنتاج عرف تحسنا ب7ر1 في المائة مقابل 3ر1 في متم شتنبر 2021.

وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، تضيف المديرية، فقد ارتفع بنسبة 5ر5 في المائة خلال شهر نونبر 2021، بعد انخفاض بنسبة 2ر2 في المائة قبل عام، مستفيدا في ذلك من ارتفاع ب 8ر14 في المائة خلال الفصل الثالث و6ر6 في المائة خلال الفصل الثاني، وهو الارتفاع الذي خفف منه تراجع بنسبة 5ر14 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع و1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وبخصوص حجم مبادلات المغرب من الطاقة الكهربائية مع الخارج، أشارت المذكرة إلى أنه سجل انخفاضا في الواردات بنسبة 3ر10 في المائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2021، بعد ارتفاع بنسبة 4ر47 في المائة قبل عام من ذلك، مقابل ارتفاع في حجم الصادرات بنسبة 6ر27 في المائة (بعد ناقص 4ر58 في المائة).

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