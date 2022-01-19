الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة 3 شرطة في مقتل جورج فلويد

2022-01-19 / 10:29 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تم تأجيل محاكمة ثلاثة شرطة سابقين في مينيابوليس متهمين بقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد حتى الـ13 من يونيو، بطلب من الدفاع والادعاء.

ويواجه توماس لين، وجي كونغ، وتو ثاو، تهم المساعدة والتحريض على القتل والقتل غير العمد.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمتهم في 7 مارس لكن كلا الجانبين سعى إلى التأجيل لأن رجال الشرطة السابقين الثلاثة يواجهون أيضا محاكمة فيدرالية بشأن مزاعم بانتهاكهم حقوق فلويد المدنية أثناء تصرفهم بموجب سلطة حكومية، وتبدأ محاكمتهم الفيدرالية يوم الخميس.

وأدين الشرطي ديريك تشوفين بالقتل والقتل غير العمد بسبب الضغط بركبته على رقبة فلويد، رغم مناشدة فلويد له بتحرير رقبته لأنه لا يستطيع التنفس.

وساعد لين وكونغ في السيطرة على الرجل الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما عندما كان واقعا على الأرض، وركع كونغ على ظهر فلويد، وأمسك لين بساقي فلويد، فيما منع ثاو المارة من التدخل.

وأقر تشوفين بجرمه في ديسمبر في تهمة انتهاك حقوق فلويد المدنية أثناء القبض عليه في 25 مايو 2020.

وحكم عليه بالسجن 22 سنة ونصف السنة، بتهمة القتل العمد من قضاء الولاية، ولازال ينتظر الحكم في القضية الفيدرالية.

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