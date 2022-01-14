السوبر الإسبانية.. إصابة ظهير ريال مدريد بكورونا وغيابه عن النهائي

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إصابة الظهير الأيمن، داني كارفاخال، بفيروس كورونا، ما سيحول دون مشاركته في المباراة النهائية من الكأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بلباو حامل اللقب في العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

وأعلن فريق “ميرينغي” في بيان مقتضب أن “اختبار لاعبنا كارفاخال كان إيجابيًا لـ ‘كوفيد19′”.

وتأهل النادي الملكي لنهائي السوبر عقب فوزه في الدور نصف النهائي بالكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة(3-2) بعد التمديد الأربعاء.

وبحسب الصحافة الإسبانية، تخشى إدارة نادي ريال مدريد أن تسبق هذه الحالة الإيجابية موجة جديدة من الإصابات بكورونا في صفوف الفريق قبل يومين من المباراة النهائية ضد بلباو الذي كان تغلب على أتلتيكو مدريد (2-1) في نصف النهائي الثاني، الخميس

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