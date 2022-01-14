الفيفا: أشرف حكيمي ثالث أغلى انتقال في العالم خلال 2021

هبة بريس

أظهرت معطيات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي جاء في المركز الثالث ضمن ترتيب أغلى انتقالات اللاعبين في العالم خلال العام 2021.

وكان الظهير الأيمن المغربي قد تعاقد مع باريس سان جيرمان في يوليوز الماضي لمدة خمسة مواسم، وذلك إلى غاية يونيو 2026، حيث انضم إلى النادي الباريسي قادما من إنتر ميلان.

وبحسب « الفيفا »، يعد انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر ميلان إلى تشيلسي، الأغلى الذي يتم تسجيله في العام 2021، متقدما على الإنجليزي جادون سانشو (من دورتموند إلى مانشستر يونايتد).

ووفقا لـ « غلوبال ترانسفير ريبورت »، الصادر عن « الفيفا »، اليوم الجمعة، فقد زاد عدد الانتقالات في كرة القدم الاحترافية للرجال بشكل طفيف خلال العام 2021، لكن قيمتها المالية في أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات في خضم الأزمة الوبائية.

وفي العام 2021، تم إجراء نحو 18 ألف عملية انتقال دولية، وهو رقم قريب من الرقم القياسي الذي المسجل في 2019 وبزيادة قدرها 5,1 في المائة مقارنة مع 2020، عام تفشي وباء « كوفيد-19 ».

ومع ذلك، تراجع المبلغ الإجمالي الناتج عن هذه الانتقالات للعام الثاني على التوالي. هكذا، بلغ إجمالي الإنفاق قرابة 4,9 مليار دولار (4,2 مليار يورو)، « بانخفاض قدره 13,6 بالمائة عن سنة 2020 و33,8 بالمائة عن المستوى القياسي المسجل في العام 2019 ».

وأوضح معدو التقرير أنه « حتى لو احتاجت الأندية إلى تجديد تشكيلاتها (…)، فإنها لم تكن تميل إلى دفع واجبات الانتقال، ما أدى إلى وصول إجمالي مبلغ الانتقالات في العام 2021 إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات ».

وكالعادة، تم إجراء الغالبية العظمى من تغييرات النوادي بدون رسوم انتقال (87,7 بالمائة). وبعبارة أخرى، فإن 12,3 بالمائة فقط من الانتقالات (2230) أفضت إلى إجراء معاملة مالية.

وبالنسبة لهذه التحويلات المدفوعة، انخفض متوسط المبلغ بشكل كبير في العام 2021، حيث انخفض إلى 300 ألف دولار (262 ألف يورو)، وهي أرقام تحيل على تلك المسجلة قبل عشر سنوات.

وشكلت أكبر عشر انتقالات لوحدها 15 بالمائة من المعاملات.

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