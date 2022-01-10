وحيد خليلوزيتش: تحدثت إلى بوفال قبل المباراة وقلت له أنت من سيمنحنا الفوز

هبة بريس

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وحيد خليلوزيدش إنه قبل مباراة المنتخب أمام غانا، الإثنين “تحدثت إلى سفيان بوفال، وقلت له إنك أنت الذي ستمنحنا الفوز“.

وأضاف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة ضد منتخب النجوم السود والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهد لصفر، أن المنتخب أثر عليه غياب 5 إلى 6 لاعبين أساسيين في هذا اللقاء، مضيفا أنه حاول ”تحميل نايمار الفريق المسؤولية“ وجعله يخصص كل موهبته لإحداث الفارق.

وأضاف “قلت مع نفسي إننا سنفوز (1-0) بفضل إحدى الركلات. هذه النتيجة موجودة ولكن الطريقة مختلفة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأداء جيد للغاية وأنه فخور برجاله.

واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم ( الكاميرون 2021 ) بالفوز على نظيره الغاني بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب احمدو احيجو في العاصمة الكاميرون ياوندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة .

وسجل هدف المنتخب الوطني المغربي اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، متوجا هجوما منظما للاعبين المغاربة.

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