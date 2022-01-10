وحيد خليلوزيتش: تحدثت إلى بوفال قبل المباراة وقلت له أنت من سيمنحنا الفوز
قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وحيد خليلوزيدش إنه قبل مباراة المنتخب أمام غانا، الإثنين “تحدثت إلى سفيان بوفال، وقلت له إنك أنت الذي ستمنحنا الفوز“.
وأضاف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة ضد منتخب النجوم السود والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهد لصفر، أن المنتخب أثر عليه غياب 5 إلى 6 لاعبين أساسيين في هذا اللقاء، مضيفا أنه حاول ”تحميل نايمار الفريق المسؤولية“ وجعله يخصص كل موهبته لإحداث الفارق.
وأضاف “قلت مع نفسي إننا سنفوز (1-0) بفضل إحدى الركلات. هذه النتيجة موجودة ولكن الطريقة مختلفة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأداء جيد للغاية وأنه فخور برجاله.
واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم ( الكاميرون 2021 ) بالفوز على نظيره الغاني بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب احمدو احيجو في العاصمة الكاميرون ياوندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة .
وسجل هدف المنتخب الوطني المغربي اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، متوجا هجوما منظما للاعبين المغاربة.
23 تعليقات
لاعب ممتاز جدا ربي يحفظك من كل حسد وسوء ..ووفقك الله في مسرتك الكروية..
لاعب في المستوى مشرف المنتخب الوطني المغربي رغم الأمس كان اللعب ضعيف جدا.
بالفعل باذن الله سفيان سيمنحنا الفوز باللقب لكأس إفريقيا..
المشكل هناك بعض اللاعبين دون المتوسط هههههههههههه ولكن الشاب سفيان في المستوى رافع راية المغرب …
المنتخب الوطني المغربي أظنه فريق فاشل ومدرب فاشل منذ انهزامنا في كأس العرب وأنا متشائمة في كرة القدم المغربية…
لاداعي ان تضحكون على انفسكم ليس هناك لاعب كرة قدم ممتاز بل كلهم فاشلون دون المستوى المطلوب ذهبت كرة القدم مع أناس القدماء الشرفاء الذين يعرفون بقمة الروعة والمتعة في مشاهدة المقابلة….
لاكرة ولا فريق ولا مدرب حسبي الله ونعم الوكيل…..
الأمس كنت جالس على أعصابي بالاخص في الشوط الاول ..كم من فرصة ضاعت منهم ولكن لو كان المدرب غير طريق اللعب لكنا فائزين بتلاث اهداف…
لاعبين دون المستوى المطلوب بالأخص الأمس مدرب فاشل …
نتمنى للشاب سفيان مسيرة كورية وكذالك باللباس إفريقيا.
مستوى دون المتوسط لاعبين فاشلين . رغم فوزهم ههههههههههه.
سفيان هو لاعب الوحيد الذي كان في الهجوم في غياب باقي العناصر الأخرى ويجب إعادة تشكيلة الغريق ونتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني.. للحلول على كأس افريقيا….
الحظ هو الذي ساعدهم بالفوز في مقابلة الأمس للأسف الشديد كانت المقابلة ضعيفة جدا مع فريق غانا ههه..ّ……
كانت المبارة جد صعبة بين المنتخب المغربي و غانا هذه الأخيرة تتميز بتقنية عالية في اللعب وادائها الجيد الا ان الحظ لم يواردها مما جعلها تنهزم أمام المنتخب المغربي …..
كنت في قمة اعصابي وذالك ناتج عن المدرب الذي لم يعرف التصرف في تغيير تشكيلة الفريق لو قام بذالك لكنا سجلنا 3 أهداف او اكثر بالأخص في الشوط الاول ….
اننا متخوفين بعودة المنتخب المغربي بهزيمة لا يحمد عقباها وتكون الطامة الكبرى للجمهور المغربي هههههههههههههه.
أداء فاشل للتشكيلة المغربية وذالك بتهاونهم ليلة امس في طريقتهم للعب حسبي الله ونعم الوكيل ….
لقد سلمنا من الكرة منذ أن لعب منتخب المغربي مع نظيره الجزائري في كأس العرب منذ ذالك اليوم شئمنا من فريقنا الوطني ولا نتمنى أن تتكرر الكرى مرة أخرى …..
نرجوا الأمل أن لا يخيب الفريق الوطني باللقب الافريقي …..
الف مبروك للمنتخب المغربي الذي شرف الراية المغربية في كابون ونتمنى له الحصول على كأس أفريقيا….