الكاف تضع ثقتها في سداسي مغربي لمباراة الكوت ديفوار و غينيا الاستوائية

2022-01-10 / 2:46 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي بالكامل لقيادة مقابلة منتخب الكوت ديفوار و نظيره غينيا الاستوائية برسم أولى جولات البطولة القارية.

و تم اختيار رضوان جيد حكما لهاته المباراة بمساعدة كل من لحسن ازكاو و مصطفى اكركاد، بينما سيكون سمير الكزاز حكما رابعا في هذا النزال.

أما غرفة الفار، فسيشرف عليها كذلك طاقم تحكيم مغربي تقوده الحكمة بشرى كربوبي بمساعدة مواطنها زكرياء البرينسي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الكاف اختارت ثمانية حكام مغاربة في هذا العرس القاري، حيث و بالإضافة للأسماء السالفة الذكر، يتواجد أيضا كل من الحكم عادل زوراق الذي قاد باقتدار لقاء الافتتاح من غرفة الفار رفقة زميله زكرياء البرينسي، و كذا الحكمة المساعدة فتيحة جرمومي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معلومات عن حكم المغرب و غانا.. اعتزل بسبب خلاف قوي و عاد ليعترض عليه الوداد

معلومات عن حكم المغرب و غانا.. اعتزل بسبب خلاف…

2022-01-10 / 1:14 مساءً
Photo of كورونا تربك الكاف و تتسبب في تغييرات بالجملة وسط حكام الكان

كورونا تربك الكاف و تتسبب في تغييرات بالجملة وسط…

2022-01-10 / 11:44 صباحًا
Photo of تفاصيل تعرض صحفيين جزائريين للاعتداء والسرقة بالكاميرون

تفاصيل تعرض صحفيين جزائريين للاعتداء والسرقة بالكاميرون

2022-01-10 / 9:25 صباحًا
Photo of منتخب الرأس الأخضر يهزم إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا

منتخب الرأس الأخضر يهزم إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا

2022-01-09 / 10:13 مساءً
Photo of التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم…

2022-01-09 / 8:35 مساءً
Photo of الكاميرون تقلب تأخرها إلى فوز أمام بوركينافاسو في افتتاح “الكان”

الكاميرون تقلب تأخرها إلى فوز أمام بوركينافاسو في افتتاح…

2022-01-09 / 7:03 مساءً
Photo of المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة غانا في كأس أفريقيا

المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة غانا في كأس أفريقيا

2022-01-09 / 6:16 مساءً
Photo of خاليلوفيتش: على غرار كل الفرق لدينا مخاوف تتعلق بالإصابات وبداء كوفيد 19

خاليلوفيتش: على غرار كل الفرق لدينا مخاوف تتعلق بالإصابات…

2022-01-09 / 2:36 مساءً
Photo of فيروس “كورونا” يضرب المنتخب الوطني قبل مواجهة غانا

فيروس “كورونا” يضرب المنتخب الوطني قبل مواجهة غانا

2022-01-09 / 12:36 مساءً
Photo of حاليلوزيتش : مباراة غانا ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها.. وسندافع بقوة عن حظوظنا

حاليلوزيتش : مباراة غانا ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها..…

2022-01-08 / 10:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق