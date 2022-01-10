الكاف تضع ثقتها في سداسي مغربي لمباراة الكوت ديفوار و غينيا الاستوائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي بالكامل لقيادة مقابلة منتخب الكوت ديفوار و نظيره غينيا الاستوائية برسم أولى جولات البطولة القارية.

و تم اختيار رضوان جيد حكما لهاته المباراة بمساعدة كل من لحسن ازكاو و مصطفى اكركاد، بينما سيكون سمير الكزاز حكما رابعا في هذا النزال.

أما غرفة الفار، فسيشرف عليها كذلك طاقم تحكيم مغربي تقوده الحكمة بشرى كربوبي بمساعدة مواطنها زكرياء البرينسي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الكاف اختارت ثمانية حكام مغاربة في هذا العرس القاري، حيث و بالإضافة للأسماء السالفة الذكر، يتواجد أيضا كل من الحكم عادل زوراق الذي قاد باقتدار لقاء الافتتاح من غرفة الفار رفقة زميله زكرياء البرينسي، و كذا الحكمة المساعدة فتيحة جرمومي.

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