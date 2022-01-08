الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب في كأس أفريقيا

2022-01-08 / 2:33 مساءً
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هبة بريس

كشفت قناة الرياضية عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، حصلت على حقوق البث الأرضي لمباريات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تنطلق غدا الأحد في الكاميرون إلى غاية 6 فبراير المقبل.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى عن المجموعة الثالثة الاثنين المقبل أمام غانا.

بعدها سيقابل منتخب جزر القمر في 14 من الشهر ذاته، وفي لقائه الأخير يواجه منتخب الغابون في 18 من الشهر ذاته.

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