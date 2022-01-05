بين 60 و80%.. الكاف” تحدد نسبة الحضور الجماهيري بكأس إفريقيا

2022-01-05 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قاعدة المشجعين لكأس الأمم الأفريقية 2021 ، التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وقد تم إبلاغ الاتحادات الإفريقية المشاركة في بطولة الامم الافريقية فى الكاميرون 2022 هو أن عدد المشجعين في مباريات منتخب الكاميرون سيكون 80% فقط من سعة الملعب، في حين أن باقي مباريات البطولة ستشكل 60% من سعة الملعب.

هذا وستقام المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم 2021 الأحد المقبل بين الكاميرون وبوركينا فاسو على الملعب الأولمبي بالعاصمة ياوندي.

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