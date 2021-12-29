208 آلاف إصابة.. وزير الصحة الفرنسي يعلن تسجيل حصيلة قياسية

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن بلاده ستسجل اليوم الأربعاء، رقم قياسي على مستوى أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة، تبلغ 208 آلاف إصابة.

وقال فيران إن “فرنسا تواجه عدوين الأول متحول “دلتا” من كورونا، والعدو الثاني هو متحور “أوميكرون”، معلنا أنه “يتم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلاد كل ثانية”.

وأشار إلى أن “موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون شديدا وسيكون له تأثير كبير على النظام الصحي وعلى المستشفيات”، مبينا أن “أوميكرون لم يكن له أي تأثير حتى الآن على النظام الاستشفائي. لكن وضع المستشفيات مثير للقلق بسبب متحور “دلتا”.

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