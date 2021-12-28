بسبب “جواز التلقيح”.. لجان مراقبة تفاجئ مطاعم البيضاء بزيارات مفاجئة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاجأ عدد من أصحاب المطاعم المصنفة “راقية” وسط الدار البيضاء خلال اليومين الماضيين بزيارة لجان تفتيش لمراقبة مدى احترام أصحاب تلك المطاعم لتوجيهات و تعليمات السلطات الرسمية.
و خلال هاته الزيارات المفاجئة التي همت عددا من المطاعم، طلب أعضاء لجنة المراقبة من بعض الزبائن تقديم جوازات تلقيحهم للتأكد من توفرهم عليها قبل ولوج تلك الفضاءات.
و وجهت اللجان الولائية تحذيرات لأصحاب و مسيري تلك المطاعم التي سمحت للزبناء بولوجها دون الاطلاع على توفرهم على جوازات تلقيح من عدمها.
تشديد الإجراءات و تحرك لجان مراقبة بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة يأتي تزامنا و التدابير الاحترازية التي قررتها السلطات بمناسبة رأس السنة الميلادية و كذا لتفادي تفشي متحور أوميكرون ببلادنا بعد أن ظهرت عديد الحالات و البؤر المتفرقة.
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23 تعليقات
هل اصحاب المطاعم لهم الصفة الضبطية لكي يراقبو وثائق زبنائهم ؟
كفى من الاستهتار
ولكن هل هذآ الخبر يسطبق بالفعل أم مجرد هضرة لامحل لها من الوجود… هههههههههههه.
يجب ان تكون مراقبة مشددة على هذه المواقف السيارات المجانية بوجود كاميرات المراقبة …
كل هذه البروتوكولات فقط …المقاهي مفتوحة والمطاعم كذالك وكأن شيئا لم يحدث لاجواز مفرض وووووووو كلها مجرد تخاويف من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
أنا صاحب مقهى .. أنا ضد فكرة جواز التلقيح الاجباري ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون تحطيم الإقتصاد الوطني بالمغرب….
حتى وإن طبق جواز التلقيح المشكل الكبير هو المقاهي لاتحترم الإجراءات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا هههههههه (لاكمامة ولاتباعد وووو.تكون جد مزدحمة بالخص إذا كانت هناك مقابلة في كرة القدم ..حدث ولا حرج هههههههههههه.
إذا كان فعلا سيطبق جواز التلقيح كونوا على يقين ستعم الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. اعيد النظر في هذا القرار…
يجب علينا ان نتحد ونضع ايدينا واحدة نحن اصحاب المقاهي للمعارضة في هذآ القرار التافه الذي لا وجود له في القانون الدستوري.
جواز التلقيح لايغني من جوع سواء كان مفروضا او عدمه … الأهم هو التغيير والاصلاح والتعويض ماخلفته لنا الجائحة كوفيد 19 كورونا ولازالت تخلفه حسبي الله ونعم الوكيل.
لجان المراقبة المفاجئة للمقاهي مثلها كمثل القرارات الليلية المفاجئة هههههههههههه.
أظن أن الجواز التلقيح اختياري وليس اجباري هههههههههههه.
يا أصحاب المقاهي يجب حل لهذه المهزلة .ووضعهم أمام الأمر الواقع ولا يسمح لهم بتنفيد قراراتهم التافهة التي لا وجود لها في القانون …..
يجب علينا أن نقوم نحن اصحاب المقاهي بالاحتجاجات والمظاهرات .كما فعلت الهيئات المحامين برفضها القاطع على هذا القرار التافه (جواز التلقيح المفروض)…
نحن ضد هذآ القرار الذي اتخذه للحكومة في حق اصحاب المقاهي وسنظل معارضين حتى ننتصر هههههههههههه.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنتم لاتشعرون بنا ماخلفته لنا الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بالاغلاق المفاجئ للمقاهي من أجل جواز التلقيح الذي لا وجود له في اي نص دستوري يدل عليه….
كلها تناقد وتلاعبات من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
نحن ضد الفكرة المدمرة أنتم تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة من أجل اجبارنا على الجرعة الثالتة هههههههههههه.
لاقوة إلا بالله العلي العظيم ..نحن لا نستسلم لقراركم ..نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح انتهت كورونا كلها خيال علمي وسياسي فقط ومسرحية مؤلفة من اللجنة العلمية باستخراج تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصفة نهائية هههههههههههه.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اصبح جسدنا ملكا لكم تفعلون به كما تشاؤون لايهمكم سوى اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو وصحتنا عندكم مجرد لعبة فقط.
إذا زاد الأمر عن حده انقلب على ضده والفاهم يفهم هههههههههههه.