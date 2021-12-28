بسبب “جواز التلقيح”.. لجان مراقبة تفاجئ مطاعم البيضاء بزيارات مفاجئة

2021-12-28 / 12:12 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ عدد من أصحاب المطاعم المصنفة “راقية” وسط الدار البيضاء خلال اليومين الماضيين بزيارة لجان تفتيش لمراقبة مدى احترام أصحاب تلك المطاعم لتوجيهات و تعليمات السلطات الرسمية.

و خلال هاته الزيارات المفاجئة التي همت عددا من المطاعم، طلب أعضاء لجنة المراقبة من بعض الزبائن تقديم جوازات تلقيحهم للتأكد من توفرهم عليها قبل ولوج تلك الفضاءات.

و وجهت اللجان الولائية تحذيرات لأصحاب و مسيري تلك المطاعم التي سمحت للزبناء بولوجها دون الاطلاع على توفرهم على جوازات تلقيح من عدمها.

تشديد الإجراءات و تحرك لجان مراقبة بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة يأتي تزامنا و التدابير الاحترازية التي قررتها السلطات بمناسبة رأس السنة الميلادية و كذا لتفادي تفشي متحور أوميكرون ببلادنا بعد أن ظهرت عديد الحالات و البؤر المتفرقة.

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