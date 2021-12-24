كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

2021-12-24 / 2:37 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للدراجات ،اليوم الجمعة، عن تأجيل بطولة المغرب للسباقات على الطريق إلى تاريخ لاحق، بعدما كانت مقررة بمدينة بن جرير يومي 25 و 26 دجنبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة، أن هذا التأجيل هو الثاني لهذه البطولة ،التي كان مبرمجة أصلا بمدينة بنسليمان ما بين 10 و 12 دجنبر الجاري قبل إرجائها للسبب ذاته والمتمثل في “الظروف الصحية والوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب والعالم أجمع جراء تفشي فيروس +كوفيد- 19+ والنسخ المتحورة عنه”.

وأضاف أنه تم يوم الثلاثاء الماضي عقد اجتماع تنسقي مع السلطات الإدارية والأمنية لعمالة إقليم الرحامنة بمدينة بن جرير، حضره رئيس الجامعة محمد بلماحي إلى جانب الطاقمين الإداري والتقني، وخصص لدراسة الجوانب التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى على مختلف المستويات.

كما تم خلال هذا الاجتماع ،بحسب البلاغ، تحديد مطاف السباقات وإجراءات أخرى من قبيل إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح بالنسبة للمتسابقين والمسيرين والحكام واعتماد عملية الكشف عن المنشطات وتسجيل الأندية وإيواء المشاركين الممثلين لمختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة.

وكان من المقرر أن تفرز هذه التظاهرة الوطنية أبطال المغرب لسنة 2021 في مختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا في اختصاصات السباقات على الطريق وضد الساعة وكذا في صنف الدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة.

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