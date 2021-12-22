الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في نهائي السوبر الأفريقي
خسر الرجاء الرياضي لقب كأس السوبر الأفريقي عقب خسارته بالضربات الترجيحية أمام الأهلي المصري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجاء الهدف الأول للرجاء الرياضي من النيران الصديقة عبر ياسر إبراهيم الحنفي، مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 13، بعد هفوة على مستوى خط الدفاع المصري.
ووقع الأهلي المصري هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر اللاعب محمد طاهر بعد ارتباك في دفاع الرجاء الرياضي.
واعتمد البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب الرجاء الرياضي على تشكيلة ضمت أنس الزنيتي، جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرة، عبد الإله مذكور، زكرياء الوردي، فابريس نغوما، عبد الإله حافيظي، محسن متولي، محمود بنحليب وحميد أحداد.
وغاب عن الفريق الأخضر في هذه المواجهة اللاعب محمد الناهيري بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.
وانتظر مدرب الرجاء الرياضي حتى الدقيقة 78 للقيام بأول تغيير، من خلال إقحام محمد زريدة مكان عبد الإله الحافيظي، ثم أدخل سفيان بنجديدة مكان حميد أحداد في الدقيقة 84.
ولجأ الطرفان إلى الضربات الترجيحية مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).
يشار إلى أن الرجاء الرياضي شارك في نهائي السوبر بصفته بطلا لكأس “كاف”، بعدما كان قد تغلب في النهائي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد، بينما توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد
18 تعليقات
أنا أصلا سئمت من كرة القدم يوم الهزيمة المؤلمة التي انهزم فيها المغرب مع الجزائر في كأس العرب..
دائما البداية تكون فرحة وفي نهاية المباراة تنتهي بقرحة هههههههههههه.
مبرك الخسارة أمام الأهلي المصري هههههههههههه.
الكرة القدم مجرد حظ فقط والرجاء لم يلعب معه الحظ….
اللاعبين في كرة القدم تغير لعبه في الأوان الأخيرة ولا ندري ما السبب وراء ذالك هل من اللاعبين ام من المدربين….
يجب على وزير الرياضة ان يدعم اللعبينلان لدينا خصاصة في الأندية ومدربين غير في المستوى المطلوب..
المشكل الكبير هو أن الحظ لم يساعد اللاعبين الرجاء مع الأهلي المصري هههههههههههه.
لعب الرجاء كان ضعيف جدا في هذه المقابلة مع الأهلي المصري.
لماذا لم يحالفنا الحظ في كرة القدم …في كأس العرب والآن مع الأهلي المصري هل هذآ راجع إلى عدم قدرة اللعب ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟
الفوز لمن يستحق .فالف مبروك للاهلي المصري….
هذآ عار مرة أخرى ننهزم الأولى مع الجزائر في كأس العرب والثانية مع الأهلي المصري ..لقد ذهبت كرة القدم مع أناس القدماء…
كانت تدريبات الفريق الرجاء ضعيف جدا بدون مستوى فلا يستحق الفوز…
بكل صراحة الفريق الرجاء البيضاوي المغربي لعب غير عقلاني متهور في لعبه.فتهانينا إلى المنتخب الأهلي المصري.هو من يستحق…
يجب على وزارة الرياضة ان تدعم اللعبين بكل الطرق من أجل الاحفاظ على كرة القدم…
كانت الهزيمة متوقعة هههههههه كما توقعناها مع الجزائر .فلا نندهش الآن هههههههههههه.
الفريق الأهلي المصري لاحظنا انه تقاتل مع الكرة بكل روح رياضية عكس الفريق الرجاء البيضاوي فهو تهاون في اللعب ..ومن يستحق الفوز هو من دافع عن كرة القدم …وهنيئا للأهلي المصري بهذا الفوز..
يحتاجون إلى التدريب جيدا وان تكون لدينا أندية رياضية في المستوى. وان تكون لدينا عزيمة قوية لتحدي الصعوبات في اللعب……
هذآ هو المتحور الجديد الذي تلقيناه اليوم هو متحور الهزيمة المؤلمة التي سببت لنا الاكتئاب النفسي مرة أخرى .. الجزائر.والان الأهلي المصري هههههههههههه .من الاحسن اتركوا كرة القدم بسلام عليكم.اتركوها لمن يستحقها…