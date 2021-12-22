الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في نهائي السوبر الأفريقي

2021-12-22 / 8:39 مساءً
18
هبة بريس _ رياضة

خسر الرجاء الرياضي لقب كأس السوبر الأفريقي عقب خسارته بالضربات الترجيحية أمام الأهلي المصري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الهدف الأول للرجاء الرياضي من النيران الصديقة عبر ياسر إبراهيم الحنفي، مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 13، بعد هفوة على مستوى خط الدفاع المصري.

ووقع الأهلي المصري هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر اللاعب محمد طاهر بعد ارتباك في دفاع الرجاء الرياضي.

واعتمد البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب الرجاء الرياضي على تشكيلة ضمت أنس الزنيتي، جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرة، عبد الإله مذكور، زكرياء الوردي، فابريس نغوما، عبد الإله حافيظي، محسن متولي، محمود بنحليب وحميد أحداد.

وغاب عن الفريق الأخضر في هذه المواجهة اللاعب محمد الناهيري بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وانتظر مدرب الرجاء الرياضي حتى الدقيقة 78 للقيام بأول تغيير، من خلال إقحام محمد زريدة مكان عبد الإله الحافيظي، ثم أدخل سفيان بنجديدة مكان حميد أحداد في الدقيقة 84.

ولجأ الطرفان إلى الضربات الترجيحية مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

يشار إلى أن الرجاء الرياضي شارك في نهائي السوبر بصفته بطلا لكأس “كاف”، بعدما كان قد تغلب في النهائي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد، بينما توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء التسخينات بالملعب

وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء التسخينات بالملعب

2021-12-22 / 3:44 مساءً
Photo of الانتقالات الشتوية محور اجتماع لجنة المراقبة والتدبير لجامعة لقجع

الانتقالات الشتوية محور اجتماع لجنة المراقبة والتدبير لجامعة لقجع

2021-12-22 / 3:13 مساءً
Photo of قبيل مواجهة الأهلي.. إصابة لاعب الرجاء محمد الناهيري بكورونا

قبيل مواجهة الأهلي.. إصابة لاعب الرجاء محمد الناهيري بكورونا

2021-12-22 / 2:03 مساءً
Photo of “الكاف”: بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

“الكاف”: بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

2021-12-22 / 9:43 صباحًا
Photo of كأس إفريقيا للأمم .. خاليلوزيتش يكشف الخميس عن لائحة المنتخب

كأس إفريقيا للأمم .. خاليلوزيتش يكشف الخميس عن لائحة…

2021-12-21 / 2:30 مساءً
Photo of الموت يفجع المعلق عصام الشوالي في والده

الموت يفجع المعلق عصام الشوالي في والده

2021-12-20 / 12:38 مساءً
Photo of وفاة بطل الفنون القتالية المغربي سليمان محمد عن 35 سنة

وفاة بطل الفنون القتالية المغربي سليمان محمد عن 35…

2021-12-20 / 9:27 صباحًا
Photo of المنتخب المغربي يتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب بقطر

المنتخب المغربي يتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب…

2021-12-18 / 10:55 مساءً
Photo of الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

2021-12-18 / 6:55 مساءً
Photo of قطر تخطف المركز الثالث وتحرز برونزية “مونديال العرب” أمام مصر

قطر تخطف المركز الثالث وتحرز برونزية “مونديال العرب” أمام…

2021-12-18 / 2:12 مساءً

‫18 تعليقات

  5. اللاعبين في كرة القدم تغير لعبه في الأوان الأخيرة ولا ندري ما السبب وراء ذالك هل من اللاعبين ام من المدربين….

  9. لماذا لم يحالفنا الحظ في كرة القدم …في كأس العرب والآن مع الأهلي المصري هل هذآ راجع إلى عدم قدرة اللعب ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟

  11. هذآ عار مرة أخرى ننهزم الأولى مع الجزائر في كأس العرب والثانية مع الأهلي المصري ..لقد ذهبت كرة القدم مع أناس القدماء…

  13. بكل صراحة الفريق الرجاء البيضاوي المغربي لعب غير عقلاني متهور في لعبه.فتهانينا إلى المنتخب الأهلي المصري.هو من يستحق…

  16. الفريق الأهلي المصري لاحظنا انه تقاتل مع الكرة بكل روح رياضية عكس الفريق الرجاء البيضاوي فهو تهاون في اللعب ..ومن يستحق الفوز هو من دافع عن كرة القدم …وهنيئا للأهلي المصري بهذا الفوز..

  17. يحتاجون إلى التدريب جيدا وان تكون لدينا أندية رياضية في المستوى. وان تكون لدينا عزيمة قوية لتحدي الصعوبات في اللعب……

  18. هذآ هو المتحور الجديد الذي تلقيناه اليوم هو متحور الهزيمة المؤلمة التي سببت لنا الاكتئاب النفسي مرة أخرى .. الجزائر.والان الأهلي المصري هههههههههههه .من الاحسن اتركوا كرة القدم بسلام عليكم.اتركوها لمن يستحقها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق