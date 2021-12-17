مستثمرو الدار البيضاء سطات يستحوذون على ثلثي أسهم مجموعة TGCC

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة TGCC الرائدة في قطاع البناء و التشييد العقاري بأن المستثمرين المنتمين لجهة الدار البيضاء سطات استحوذوا على حوالي ثلثي أسهم المجموعة التي تم إدراجها ببورصة الدار البيضاء.

هذا الإعلان جاء من طرف إدارة عمليات الأسواق ببورصة الدار البيضاء و التي أعلنت كذلك أن الاكتتاب في عملية إدراج مجموعة TGCC في البورصة تم 22 مرة من طرف 11.833 مستثمرا.

و وصل المبلغ الإجمالي للاكتتاب عقب هذه العملية لحوالي 13,43 مليار درهم، أي ما يعادل 98.760.173 سهما مطلوبا، بمعدل إرضاء عام يناهز 4,5 في المائة.

و استحوذ المستثمرون من جهة الدار البيضاء سطات على 70,38 % من الأسهم، بينما كان نصيب مستثمري جهتي الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، على التوالي، 16,08% و4,89% من الأسهم المعروضة.

و أصبحت مجموعة TGCC الشركة رقم 76 المدرجة في البورصة، والثامنة المدرجة في قطاع البناء ومواد البناء، و تم تداول هذه القيمة بشكل متواصل ابتداء من أمس الخميس تحت اسم TGCC S.A على مستوى القسم Principal F.

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