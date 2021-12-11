انتخاب صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

2021-12-11 / 5:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فاز الأسطورة السابق للأسود الكاميرونية ونادي برشلونة، صامويل إيتو، برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بـ43 صوتا مقابل 31 صوتا حصل عليها منافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا، وسط توقعات بأن هذا الفوز قد يضع نهاية للتخبطات والفوضى التي شهدها الاتحاد خلال الأعوام الأخيرة.

وذكر موقع “أكتو كاميرون” الكاميروني، اليوم السبت، أن صامويل إيتو فيس، هو الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم “فيكا فوت”، موضحا أن إعلان فوزه جاء عقب اجتماع الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد اليوم السبت، في العاصمة ياوندي.

وحصل المهاجم السابق للأسود، على 43 صوتا، مقابل 31 صوتا لمنافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا، الذي كان يرأس الاتحاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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