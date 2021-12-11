مغني راب مغربي يحقق في الأرجنتين 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

2021-12-11 / 3:35 مساءً
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هبة بريس

حقق مغني الراب من أصل مغربي، مراد، انطلاقة مذهلة في الأرجنتين، من خلال عمله الفني الجديد الذي حظي بنسبة استماع مهمة، بلغت أكثر من 5 ملايين مرة في 24 ساعة.

وفي عمله الفني الجديد الذي يحمل عنوان “Music Sessions Vol 47″، تعاون مراد مع المنتج الموسيقي الأرجنتيني الشهير جوليان كوندي، الملقب بيزاراب. وسرعان ما أصبح مراد المغني رقم 1 في فئة “المؤشرات” على قناة يوتيوب في الأرجنتين.

“أول واحد مع بيزا يأتي من إفريقيا”، هكذا بدا مراد المعروف أيضا باسم M.D.L.R، والذي يرتدي قميص المنتخب الوطني لكرة القدم في الفيديو، يغني مستلهما كلماته من نبض الشارع.

مراد المولود قبل 22 عاما في إسبانيا لأبوين مغربيين ، هو أحد الممثلين الرئيسيين لمشهد موسيقى الراب الناطق بالإسبانية ، والتي تعكس كلماتها ظروف الشارع القاسية في حي لا فلوريدا الكتالوني حيث كان يعيش ذات يوم.

يستحضر مراد، متأثرا بالراب الفرنسي، انتصار “فتى الحي” الذي، بفضل موهبته، يتغلب على الشدائد ويحقق أحلامه بالموسيقى.

الفنان المغربي ، الذي خطى خطواته الأولى كمغني راب من خلال الغناء مع الأصدقاء عبر التسجيلات الصوتية على واتساب يحظى حاليا بملايين المشاهدات لأشهر أغانيه، مثل “Motorola” و “Yo No Voy” و “MDLR”.

ووفقا لمنشورات متخصصة في إسبانيا ، أحدث مراد “ثورة في المشهد الموسيقي الحضري” من خلال كلمات تحكي عن تجاربه في الشارع ومروره عبر مركز للأحداث في كاتالونيا.

وكان موقع يوتيوب قد اعلن أن مراد يمثل أحد الأصوات الموسيقية الواعدة في الوقت الحالي. وتحتل غالبية أغانيه صدارة المشهد الموسيقي بمجرد وضعها على الأنترنت.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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