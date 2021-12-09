هذه حقيقة تقدم الجزائر باعتراض رسمي على نتيجة مباراة مصر

هبة بريس - وكالات

نفى المتحدث الإعلامي للمنتخب الجزائري، صالح باي عبود، تقديم أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة “الخضر” ضد مصر، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

واقتنصت مصر تعادلا ثمينا من الجزائر 1-1 وحسمت صدارة المجموعة الرابعة لصالحها بفضل اللعب النظيف بعدما تساويا نقاطا (7 لكل منهما)، وأهدافا (7 لكل منهما أيضا، مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

وترددت أنباء حول تقديم المنتخب الجزائري اعتراضا على هدف مصر، بداعي تجاوز الكرة العرضية التي تسببت في ضربة جزاء لمنتخب “الفراعنة”، خط المرمى.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماع تظهر الكرة وهي خلف خط الملعب بمحيطها كليا، بعدها بحوالي أكثر من دقيقتين وبأحداث متسلسلة، حصل المنتخب المصري على ضربة جزاء ترجمها لاعبه عمرو السولية إلى هدف التعادل “للفراعنة” بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

ولكن صالح باي عبود، أكد عبر قناة الحياة المصرية، إنه لم يتم تقديم أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة مصر.

وأضاف: “الأهم هو التأهل للدور المقبل، هذا ما حدث بعد الجولة الثانية بالنسبة لمنتخبي مصر والجزائر”.

وأوضح باي عبود، أنه لا يتمنى مواجهة منتخب مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم “قطر 2022”.

وأكمل: “ليس لدينا رغبة في مواجهة مصر بالتصفيات، نريد رؤية محمد صلاح ورياض محرز في المونديال”.

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