وزير الفلاحة: ريادة الأعمال عامل أساسي لتحفيز الاقتصاد الفلاحي

2021-12-07 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بالرباط، إن ريادة الأعمال تعد من العوامل الأساسية لتحفيز الاقتصاد الفلاحي والقروي.

وأبرز الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مناظرة من تنظيم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ووزارة الفلاحة حول موضوع “تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي”، أن “ريادة الأعمال والنشاط المقاولاتي ليست مجرد وسيلة للإدماج المهني للشباب في سوق العمل فحسب، بل هي أيضا من العوامل الأساسية لتحفيز الاقتصاد الفلاحي والاقتصاد القروي بصفة عامة”.

ولبلوغ هذا الهدف، أكد الوزير أنه يتعين اتخاذ العديد من الإجراءات من قِبَل مختلف الفاعلين المعنيين، من مؤسسات الدولة وقطاع خاص وتنظيمات مهنية، والتي تُعتبر أدوارها ضرورية ومتكاملة للمساعدة في تعزيز وتأسيس دينامية ريادة الأعمال.

وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين الشباب، وخلق فرص الشغل من قبل المستثمرين وإتاحة الفرص لتحسين مهارات شباب العالم القروي من خلال زرع ودفع قيم المقاولة والابتكار.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن موضوع تشجيع وجذب الشباب للاستثمار في الأنشطة الفلاحية، خاصة بالمجال القروي، يعد محورا جوهريا في صلب استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تضع العنصر البشري في صلب معادلة التنمية، وذلك بالعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية وتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل.

كما ذكّر بأن هذه الاستراتيجية تروم ضمان مواصلة وتحصين دينامية القطاع واستدامة التنمية الفلاحية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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