الوزير مزور: انتقاء 683 مشروعا استثماريا حتى نهاية شتنبر

هبة بريس

أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الإثنين بالدار البيضاء، أنه تم انتقاء ما مجموعه 683 مشروعا استثماريا نهاية شتنبر 2021 في إطار بنك المشاريع، ما يمثل إمكانات لاستبدال 42.4 مليار درهم من الواردات وتوفير 53.3 مليار درهم من إمكانات للتصدير.

وأكد الوزير، في مداخلة له خلال جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المستثمرين الوطنيين استحوذوا على 90 في المائة من هذه المشاريع، مما يعكس تحولا وعودة الرأسمال المغربي إلى القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن مشروع استبدال الواردات يقوم بالأساس على القدرة التنافسية، مبرزا أنه علاوة على أهداف هذا الاستبدال، فإن المشاريع المقبولة تتمتع أيضا بإمكانات تصدير و”إمكانية قياسها بالتنافسية الدولية”.

وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الأوراش ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ، والتي تتمثل في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية والصناعية.

ففيما يتعلق بالسيادة ، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب “مشروع يتطلب تكامل عدة معايير مثل تعزيز طاقتنا الإنتاجية في العرض والعمق حتى نتمكن من الاستجابة للتحديات المختلفة”.

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