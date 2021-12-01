البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم النظام المالي المغربي

هبة بريس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الثلاثاء، عن دعمه للنظام المالي المغربي من خلال إطلاق برنامج تكوين إلكتروني حول أسواق رأس المال.

وأوضح البنك، في بيان له، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، يتيح للمشاركين الفرصة لتحديث معارفهم ومهاراتهم في مجال أسواق رأس المال.

وأبرز البنك أنه “بالنسبة لأسواق رأس المال، يتوفر المغرب، بالفعل، على إطار قانوني وتنظيمي وبنية تحتية جيدة بما يكفي”، مسجلا أن وباء “كوفيد-19” كشف عن الحاجة إلى تحسين مهارات تدبير المخاطر والتسعير.

ولفت البيان إلى أن الوباء سلط الضوء، أيضا، على أهمية التكوين الرقمي كحل يمكن من تطوير معارف عدد كبيرة من الأشخاص بوتيرتهم الخاصة.

وأضاف أنه سيكون بإمكان المشاركين من المنظمات الشريكة، الولوج، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، إلى مجموعة واسعة من المحتويات التي من شأنها تحسين مهاراتهم في أسواق رأس المال وإدارة المخاطر، معتبرا أن هذا البرنامج سيسمح لهم بالمساهمة، بشكل كبير، في تنمية القطاع المالي المغربي.

وأشار إلى أنه بإمكان المستفيدين من البرنامج تعلم المبادئ وأفضل الممارسات التي يتعين اتباعها، بالخصوص، لدى تدبير مخاطر الائتمان وتسعير الاعتمادات، وتعبئة الأموال لدى المستثمرين من خلال الأسواق ذات الدخل الثابت والأسواق النقدية، وفهم واستقطاب سوق الاستثمار المؤسسي، واستكشاف إمكانات التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، والتعرف على المبادئ التي تقوم عليها الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحكامة.

وأضاف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيتم تتبع تقدم المشاركين من خلال نظام إدارة التعلم وسيحصل أولئك الذين يكملون وحدات الدراسة على شهادة، مؤكدا أن المشاركين سيكونون في وضع جيد لاكتساب المؤهلات المحلية من هيئات الاعتماد، من قبيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار إلى أنه يمكن لمنظمات القطاع المالي المغربي الإطلاع على كيفية الانضمام إلى هذه المبادرة عبر العنوان الإلكتروني www.capitalmarketselearning.com.

ومن بين المتدخلين في حفل إطلاق البرنامج الافتراضي، نعمان العيصامي نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، وهشام العلمي مدير قسم الدعم والتنمية في الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبدر بن يوسف، مدير الاستراتيجية والتحول في بورصة الدار البيضاء، وأنطوان سالي دو تشو، رئيس منطقة المغرب في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليكس بيفوفارسكي، مدير تنمية أسواق رأس المال في البنك ذاته.

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