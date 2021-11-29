رسميا.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2021

2021-11-29 / 10:04 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

توج رسميا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2021.

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية العريقة التي تمنح الجائزة فوز قائد منتخب الأرجنتين بالجائزة اليوم الإثنين بعدما تم إلغائها العام الماضي.

وتفوق ميسي في سباق الفوز بالجائزة على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو من بايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وظفر ميسي بالجائزة ست مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 قبل أن يضيف الكرة الذهبية السابعة لرصيده اليوم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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