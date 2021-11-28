ليبيا.. “لجنة الطعون” ترفض ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة

2021-11-28 / 7:34 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، الأحد، قبول الطعن ضد المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وإلغاء قرار المفوضية بشأن قبول ترشحه، وفق مراسل قناة الحرة.

وقال مصدر مقرب من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، لفرانس برس إن “الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات”.

وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي شرق البلاد، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات، لكنه تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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