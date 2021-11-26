الكاف تؤكد إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أن كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون ، مشيرا إلى ثقته بنجاح النسخة القادمة من المسابقة المقررة أوائل السنة المقبلة.

ووضع موتسيبي في تصريحاته خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف اليوم الجمعة بالقاهرة، حدا للشائعات التي تحدثت عن عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة المسابقة، الأمر الذي جعل أمر نقلها لمكان آخر مطروحا بقوة في الآونة الأخيرة.

وقال موتسيبي إن الكاميرون « جاهزة لاستضافة المسابقة القارية بنسبة 95 بالمائة.

وأوضح أن الكاف ترغب في نجاح البطولة وتثق في قدرة الكاميرون على الاستضافة ، وتابع « لقد لاحظنا الالتزام والشغف الكبيرين خلال زيارة البلاد ».

وكشف موتسيبي عن مستجدات بطولة دوري السوبر الأفريقي ، وقال إن دوري السوبر « مهم للغاية وسيكون له رعاة ويدر أموالا على الأندية المشاركة فيه ».

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