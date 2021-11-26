صورة تعبيرية

الكاف تؤكد إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

2021-11-26 / 3:29 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أن كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون ، مشيرا إلى ثقته بنجاح النسخة القادمة من المسابقة المقررة أوائل السنة المقبلة.

ووضع موتسيبي في تصريحاته خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف اليوم الجمعة بالقاهرة، حدا للشائعات التي تحدثت عن عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة المسابقة، الأمر الذي جعل أمر نقلها لمكان آخر مطروحا بقوة في الآونة الأخيرة.

وقال موتسيبي إن الكاميرون « جاهزة لاستضافة المسابقة القارية بنسبة 95 بالمائة.

وأوضح أن الكاف ترغب في نجاح البطولة وتثق في قدرة الكاميرون على الاستضافة ، وتابع « لقد لاحظنا الالتزام والشغف الكبيرين خلال زيارة البلاد ».

وكشف موتسيبي عن مستجدات بطولة دوري السوبر الأفريقي ، وقال إن دوري السوبر « مهم للغاية وسيكون له رعاة ويدر أموالا على الأندية المشاركة فيه ».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الفيفا والكاف تشكران المغرب على استضافة المنتخبات الافريقية

الفيفا والكاف تشكران المغرب على استضافة المنتخبات الافريقية

2021-11-26 / 1:18 مساءً
Photo of بعد الحكم على بنزيما.. اللاعب ماثيو فالبوينا يخرج عن صمته

بعد الحكم على بنزيما.. اللاعب ماثيو فالبوينا يخرج عن…

2021-11-25 / 1:58 مساءً
Photo of “كلمات نابية وسب” من أسباب فسخ إدارة النصر لعقدها مع حمد الله

“كلمات نابية وسب” من أسباب فسخ إدارة النصر لعقدها…

2021-11-25 / 12:39 مساءً
Photo of ميسى عن مارادونا في ذكرى رحيله: سيبقى خالدا في قلوبنا

ميسى عن مارادونا في ذكرى رحيله: سيبقى خالدا في…

2021-11-25 / 5:42 صباحًا
Photo of المغربيان البقالي والزيتوني يفوزان بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم

المغربيان البقالي والزيتوني يفوزان بجائزة محمد بن راشد آل…

2021-11-24 / 12:50 مساءً
Photo of النصر السعودي يقرر فسخ عقد حمد الله

النصر السعودي يقرر فسخ عقد حمد الله

2021-11-24 / 11:00 صباحًا
Photo of سنة حبس موقوفة التنفيذ لبنزيما في قضية الشريط الجنسي

سنة حبس موقوفة التنفيذ لبنزيما في قضية الشريط الجنسي

2021-11-24 / 10:30 صباحًا
Photo of ميسي: أريد العودة إلى برشلونة

ميسي: أريد العودة إلى برشلونة

2021-11-23 / 11:55 صباحًا
Photo of الحكم الدولي بلفتوح يغادر لدار البقاء و لقجع يعزي أسرة الراحل

الحكم الدولي بلفتوح يغادر لدار البقاء و لقجع يعزي…

2021-11-23 / 11:21 صباحًا
Photo of البطولة الاحترافية ..مولودية وجدة يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي

البطولة الاحترافية ..مولودية وجدة يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني…

2021-11-21 / 9:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق