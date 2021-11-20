سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد
هبة بريس - الرباط
اهتزت مدينة سلا مساء اليوم السبت ، على وقع واقعة انتحار صادمة لزوجين من أعلى سطح إحدى العمارات في حي سكني .
وبحسب مصادر الموقع ، فان الزوج لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل زوجته على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث ادخلت قسم الانعاش ووصفت حالتها بالحرجة جدا .
وخلفت الواقعة صدمة بين ساكنة الحي ، سيما أن الزوجين تركا وراءها أربعة أطفال ، في الوقت الذي انتقلت فيه السلطات المحلية لعين المكان من اجل الوقوف على ظروف الواقعة المأساوية.
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24 تعليقات
الفقر والبطالة والقهر والذل وغيرها هم المسببون لعملية الانتحار بدون شعور.ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كل من هذآ هم الأطفال الأبرياء الذين ضاعت حياتهم بدون والديهما. حسبي الله ونعم الوكيل.
ربما صراعات زوجية لم يتمسكوا في نفسيتهم بدون شعور مما أدى بهما إلى الانتحار…
هناك أسئلة تحير العقول وتروج لهذه القضية المؤسفة يجب على السلطات القضائية والأمنية البحث الدقيق والدوافع الحقيقة وراء ذالك .كل ما اقوله هو الأطفال هم الضحية من هذآ حسبي الله ونعم الوكيل فهما.