سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد

2021-11-20 / 11:24 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اهتزت مدينة سلا مساء اليوم السبت ، على وقع واقعة انتحار صادمة لزوجين من أعلى سطح إحدى العمارات في حي سكني .

وبحسب مصادر الموقع ، فان الزوج لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل زوجته على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث ادخلت قسم الانعاش ووصفت حالتها بالحرجة جدا .

وخلفت الواقعة صدمة بين ساكنة الحي ، سيما أن الزوجين تركا وراءها أربعة أطفال ، في الوقت الذي انتقلت فيه السلطات المحلية لعين المكان من اجل الوقوف على ظروف الواقعة المأساوية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫24 تعليقات

  4. هناك أسئلة تحير العقول وتروج لهذه القضية المؤسفة يجب على السلطات القضائية والأمنية البحث الدقيق والدوافع الحقيقة وراء ذالك .كل ما اقوله هو الأطفال هم الضحية من هذآ حسبي الله ونعم الوكيل فهما.

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