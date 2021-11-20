سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد
هبة بريس - الرباط
اهتزت مدينة سلا مساء اليوم السبت ، على وقع واقعة انتحار صادمة لزوجين من أعلى سطح إحدى العمارات في حي سكني .
وبحسب مصادر الموقع ، فان الزوج لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل زوجته على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث ادخلت قسم الانعاش ووصفت حالتها بالحرجة جدا .
وخلفت الواقعة صدمة بين ساكنة الحي ، سيما أن الزوجين تركا وراءها أربعة أطفال ، في الوقت الذي انتقلت فيه السلطات المحلية لعين المكان من اجل الوقوف على ظروف الواقعة المأساوية.
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المجموع 3 آراء
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24 تعليقات
لاالاه الا الله.
المعيشة !!!!!!!!!! والغلاء
تهور و تهور و تهور
ما بقى لاش يعيش الانسان تغمدهما اللله برحمته
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك بنا يارب اللهم تملك فينا الصبر والعزيمة والإرادة حتى لانتعرض للانتحار.
ربما الضغوطات النفسية والاجتماعية والمعيشية هي التي أدت بهم الى الانتحار….
لاتدري ما هو المشكل الذي أدى بهما إلى الانتحار….
يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق في هذه القضية.ربما تكون الزوجة هي من قامت بدفعه ومن بعد انتحرت مباشرة هي.الله أعلم.
الانتحار عند الله سبحانه وتعالى امر لايغفر له. لأنه قتل نفسا بغير حق.نطلب من الله عزوجل ان يغفر لنا ولهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل من يقتل نفسه بدون أجل.
ماذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين تركوهم من ورائهم حسبي الله ونعم الوكيل.
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض… نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة يآرب وارزقنا الصبر حتى لانرتكب مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة….
إنه أمر يحير عقول القضاء .ربما هناك فعل فاعل على العلم ان الزوج هو من توفي قبلها …يجب على الشرطة العلمية أن تصل إلى الحقيقة !!!!!!
اعتقد والله اعلم ربما وراء ذالك الخيانة الزوجية من طرفهما ووووووووو إنها قضية غامضة…
كل ما اقوله في هذآ الحدث الانتحاري الذي استهدف الزوجين في أن واحد هو قوله تعالى في كتابه الكريم (يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي).
اللهم اغفر لهما وارحمهما إن لله وإن إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل.
هناك احتمال كبير بأن الزوجة هي من قامت بدفعه والله اعلم.
ربما كثرت عليه المتطلبات المعيشية الصعبة والحرجة التي يعيشها الموظف الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في معيشته اليومية على علم ان الأسعار ساروخية في كل المواد الأساسية الضرورية للحياة.هذا ما أدى بهما إلى الانتحار….
تعرفون ان متطلبات المرأة المغربية لا تنتهي ….لهذا سئمى الزوج من متطلباتها بالاخص لهما أربعة أطفال وهو لم يقدر على توفير المعيشة ومتطلباتهم مما أدى به إلى الانتحار.
إنه الحب القاتل (قيس وليلى) هههههههههههه