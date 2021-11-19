المنتخب الوطني

تصنيف الفيفا.. المغرب يقفز للمركز الثاني افريقيا والأول عربيا

2021-11-19 / 3:53 مساءً
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هبة بريس

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الترتيب الشهري للمنتخبات ، والذي عرف تقدم اسود الاطلس للمركز 28 كما كان متوقعا .

وحل اسود الاطلس في المركز الثاني افريقيا خلف المنتخب السنغالي ، والمركز الاول عربيا مستغلا تراجع المنتخب التونسي والذي بات يحتل الصف 29 ، وجاء منتخب الجزائر في الصف الرابع افريقيا والثالث عربيا فيما جاء المنتخب المصري في الصف 43 عالميا والسادس افريقيا.

وعلى المستوى العالمي حل المنتخب البلجيكي في الصدارة متبوعا بالبرازيل تم فرنسا .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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