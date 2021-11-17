فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
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بسبب الموجة الخامسة.. فرنسا تدرس إعادة فرض العمل عن بعد

2021-11-17 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض العمل عن بعد، لمحاولة احتواء الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها تعتبر فكرة فرض إغلاق جديد “غير متناسبة”.

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة مع موقع “20 دقيقة” اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس “ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم”، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد “جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر”.

ولفت إلى أنه “في ظل الظروف الحالية (…) سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب”.

يذكر أن موجة كورونا الخامسة في فرنسا تسببت في أكثر من 10 آلاف إصابة يومية في الأسبوع الماضي، ونحو 20 ألف إصابة يوم الاثنين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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