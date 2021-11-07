المغربي محمد العربي يحل ثانيا في ماراطون نيويورك الدولي
هبة بريس ـ متابعة
تمكن العداء المغربي محمد العربي من رفع علم المغرب خفاقا في سماء نيويورك الأمريكية بعد تحقيقه المركز الثاني في ماراطونها الدولي.
و حل العداء المغربي محمد رضا العربي في المركز الثاني في ماراطون مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا توقيت ساعتين و9 دقائق و6 ثوان.
هذا و حل العداء الكيني ألبيرت كورير في المركز الأول، بتوقيت ساعتين و8 دقائق و22 ثانية، فيما الإيطالي إيوب فانيال نال المركز الثالث بتوقيت ساعتين و9 دقائق و52 ثانية.
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